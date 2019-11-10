Водитель BMW сбежал после травматичного для Ford ДТП на КАД

Водитель BMW сбежал после травматичного для Ford ДТП на КАД
Ford Focus пострадал в ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге водитель Ford Focus разыскивает владельца BMW. Автомобилист сбежал после ДТП на 26-м километре КАД.

Авария произошла у съезда на Приозерское шоссе 9 ноября в период с 21:00 до 21:10 часов. По словам участника ДТП, темный BMW подрезал Ford Focus, после чего машину отбросило в отбойник. От удара на Ford Focus осталась вмятина и повреждена фара.

Водитель BMW с места происшествия скрылся, сообщил участник аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Если у кого-то есть видео с регистратора или был был свидетелем данного ДТП и помнит номер скрывшегося автомобиля — отзовитесь!», — обратился к петербуржцам водитель Ford Focus.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе под колеса Renault попал мужчина. В момент наезда он переходил дорогу в зоне пешеходного перехода.

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Водитель BMW сбежал после травматичного для Ford ДТП на КАД