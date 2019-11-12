Представитель вдовы Муслима Магомаева прокомментировал ее госпитализацию

Оперная певица Татьяна Синявская, вдова советского певца Муслима Магомаева, легла в больницу из-за недомогания, вызванного непогодой. Об этом рассказал ее представитель.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя певицы, сейчас Синявская в стабильном состоянии и с ней «все в полном порядке». Также представитель отметил, что певица не хочет разговаривать на эту тему и пока не планирует давать комментариев.

По данным РБК, госпитализация Синявской в медицинской учреждение была не экстренной, а плановой. Там она проходит обычное обследование.

Добавим, что Тамара Синявская является оперной певицей, народной артисткой СССР и Азербайджана, а также вдовой Муслима Магомаева — они были женаты с 1974 года.

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