В России могут выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Эксперты ЦБ пока что не готовы принять окончательное решение, так как взвешивают все «за» и «против».

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщает портал «Газета.ру». Замглавы профильного департамента Банка России Владимир Демиденко рассказал, что сейчас действительно думают над возможностью выпустить монеты номиналом в 50 рублей. Экспертам прежде всего нужно понять, насколько это необходимо. Для этого они проводят опрос: так, «за» высказались представители вендинговой индустрии. Появление монеты упростит работу автоматов с едой и напитками.

Но есть и вторая сторона – специалисты отмечают, что все больше россиян используют безналичные платежи, так что инвестировать деньги в чеканку новых монет не совсем правильно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что белорусский рубль пользуется большой популярностью у россиян. Специалисты считают, что белорусский рубль так популярен неспроста – дело в высоких ставках по вкладам в белорусских банках.