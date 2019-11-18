Петербургские моржи искупались с дельфинами у Петропавловской крепости

Петербургские моржи искупались с дельфинами у Петропавловской крепости
Заплыв в День дельфина. Фото: кадр из видео

В Петербурге возле Петропавловской крепости прошло необычное мероприятие в День дельфина. Закаленные горожане устроили заплыв по Неве с надувными дельфинами.

Видео с заплыва опубликовано в группе «Регион 78 Санкт-Петербург». В День дельфина, 17 ноября, в Петербурге было 6 градусов тепла на улице, однако «моржей» это не остановило и они провели заплыв. Таким образом они поддержали праздник детского здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе спортсмены из 17 стран устроили заплыв вокруг Петропавловской крепости. Около 900 пловцов испытали свои навыки, пройдя две дистанции: “Крепость” и “Двойная крепость”, что соответствовало одному и двум кругам вокруг Заячьего острова. Один круг составляет порядка 2,3 км. Стоит отметить, что пловцы двигались против течения.

день дельфина заплыв моржи нева новости спб петропавловская крепость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из квартиры гендиректора в Петербурге украли сейф с миллионом
Квартиру старшего бухгалтера в Отрадном обчистили на 380 тысяч рублей
Россиян предупредили об аномальных морозах
Пьяная жительница Купчино хотела взорвать дом со своими родственниками
На улице Освобождения у мужчины отобрали 250 тысяч рублей
Петербургские моржи искупались с дельфинами у Петропавловской крепости
Искусственный интеллект расшифровал древние тексты лучше историков
В Выборге заканчивается благоустройство территории Смоляного мыса