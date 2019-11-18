Петербургские моржи искупались с дельфинами у Петропавловской крепости

В Петербурге возле Петропавловской крепости прошло необычное мероприятие в День дельфина. Закаленные горожане устроили заплыв по Неве с надувными дельфинами.

Видео с заплыва опубликовано в группе «Регион 78 Санкт-Петербург». В День дельфина, 17 ноября, в Петербурге было 6 градусов тепла на улице, однако «моржей» это не остановило и они провели заплыв. Таким образом они поддержали праздник детского здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе спортсмены из 17 стран устроили заплыв вокруг Петропавловской крепости. Около 900 пловцов испытали свои навыки, пройдя две дистанции: “Крепость” и “Двойная крепость”, что соответствовало одному и двум кругам вокруг Заячьего острова. Один круг составляет порядка 2,3 км. Стоит отметить, что пловцы двигались против течения.