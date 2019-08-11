Спортсмены 17 стран устроили заплыв вокруг Петропавловской крепости

Спортсмены 17 стран устроили заплыв вокруг Петропавловской крепости
Заплыв продлился с 7 до 10 часов, в 11 прошло награждение победителей. Фото: скриншот VK

Температура воды в Неве сегодня составляла около 16 градусов тепла.

Спортсмены из 17 стран устроили заплыв вокруг Петропавловской крепости. Около 900 пловцов испытали свои навыки утром в воскресенье 11 августа.

Участники X-Waters могли пройти две дистанции: “Крепость” и “Двойная крепость”, что соответствовало одному и двум кругам вокруг Заячьего острова, сообщают организаторы. Один круг оценивают в 2,3 км. Стоит отметить, что пловцы двигались против течения.

Стоит отметить, что температура воды в Неве сегодня составляет около 16 градусов — большинство назвали бы воду слишком холодной для купания. Заплыв продлился с 7 до 10 часов, в 11 прошло награждение победителей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что парусная регата стартует из Соснового Бора.

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