Елин рассказал о дополнительных расходах бюджета на 2020 год

Расходы бюджета Петербурга в 2020 году составят 727 млрд 723 млн рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин на заседании парламентской Бюджетно-финансовой комиссии.

Из них расходы развития составят 106 млрд 89 млн рублей. Доходы городского бюджета оцениваются в почти 675 млрд, сообщается в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Ко второму чтению учтены поручения губернатора Александр Беглова. На содержание и благоустройство Петербурга дополнительно выделят 2,2 млрд, на поддержку предпринимательства — 263 млн, на строительство социнфраструктуры — 2,6 млрд рублей, на общественный транспорт — 14,5 млрд, на капремонт — 1,7 млрд, на культуру — 1 млрд. Помимо этого, дополнительные 1 млрд 823 млн направят на обеспечение населения доступным жильем и ЖКУ.

За счет резервного фонда Смольного расходы администрации Петроградского района увеличат на 478 млн. Деньги пойдут на капитальные ремонт и покупку оборудования для центра амбулаторной онкологической помощи на Ремесленной улице.

Комитет по образованию получит дополнительные 269 млн на создание центра опережающей профессиональной подготовки на базе СПб ГБПОУ «Экономический колледж».

Расходы комитета по транспорту решили перераспределить. Уставный фонд ГУП «Горэлектротранс» получит субсидию 228 млн рублей за счет сокращения субсидии ГУП «Пассажиравтотранс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в бюджет планируют заложить 725 млн рублей на строительство транспортной развязки в районе реки Пулковки.