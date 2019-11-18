Прокуратура добилась возвращения исторического облика особняка в Усть-Ижоре

Прокуратура провела проверку в отношении ООО «Аквамарин» (пансионат «Невский берег») по фактам нарушений закона об охране объектов культурного наследия.

При осмотре «Дома Захаровых», который является объектом культурного наследия, расположенный в поселке Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, дом 175, лит. А, выявлены нарушения, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

В частности, в границах территории объекта возведена двухэтажная пристройка, непосредственно примыкающая к юго-восточному фасаду здания, облицованная металлопрофилем, с обустройством пандусов и промежуточных площадок. Кроме того, над помещениями здания возведена мансарда.

В ведомстве отметили, что незаконные работы нарушают облик объекта культурного наследия, а также историческое объемно-пространственное и архитектурно-художественное решения фасада.

В адрес гендиректора компании было внесено представление об устранении нарушений.

После прокурорской проверки нарушения устранили, провели демонтаж конструкции, примыкающей к фасаду здания. Конфигурация здания приведена в соответствие с историческим обликом и планом здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проводит проверку по факту работ по замене исторических парадных дверей на Большом Проспекте в Петроградском районе Петербурга.Представитель комитета рассказал, что работы по замене парадных дверей на объекте культурного наследия не были согласованы с КГИОП.