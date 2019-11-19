«Яндекс» получит «золотую акцию» за один евро

Правление Сбербанка одобрило сделку, так что она состоится уже в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Сбербанка». «Яндекс» получит обратную «золотую акцию» всего за один евро, чтобы провести реструктуризацию и создать Фонд общественных интересов. Он сможет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, а также влиять на важнейшие вопросы, например, о передачи личных данных пользователей.

Напоминаем, что «Сбербанк» владел «золотой акцией «Яндекса» на протяжении 10 лет. Она дает право контролировать приватизируемое предприятие, а в случае с компанией речь шла о накладывании вето на продажу четверти акций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сбербанк намерен приобрести долю в Mail.ru Group. Сделку планирую закрыть до конца года. Сейчас банк ожидает ожидает согласования с ФАС.