Власти Петербурга выкупят детский сад в Колпино

Дети могут уже сейчас пойти в новый садик. Фото: pixabay.com

Дети могут уже сейчас пойти в новый садик. Фото: pixabay.com

За счет городского бюджета будет выкуплен детский сад на Понтонной улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей. В нем есть все необходимое, в частности, свежий ремонт и бассейн, поэтому садик уже сейчас готов к приему малышей. Также, на прилегающей территории оборудована спортивная площадка, двор для прогулки и стадион.

Выкупив постройку, расположенную по адресу Понтонная улица , дом №11/2, строение 1, правительство города намерено решить проблему с недостатком мест в колпинских детских садах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в районе станции метро Дыбенко в Санкт-Петербурге откроют новое среднее образовательное учреждение, а также детский сад. Их построят в течение трех лет на территории жилого комплекса «Ренессанс».