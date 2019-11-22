Президент России призвал добиться роста доходов россиян

Президент России призвал добиться роста доходов россиян
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения реальных доходов жителей страны. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Президент считает, что эта задача — первоочередная работа российских властей, результаты которой пока «скромные». Путин также подчеркнул, что развитие экономики в стране является единственным залогом роста благосостояния граждан.

Президент подчеркнул, что в стране и происходит рост зарплат россиян, однако в то же время их реальные доходы остаются на прежнем уровне. Именно по этой причине Путин назвал эту проблему важнейшей в работе властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России.

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