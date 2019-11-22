В Петербурге выставят на торги поэму Маяковского, подписанную самим поэтом

Поэму Владимира Маяковского «Война и Мир», с дарственной подписью автора, продадут на ХIII букинистическом аукционе «Редкие книги. Графика. Винил» в Петербурге.

Торги, которые проводит Российский аукционный дом, состоятся 30 ноября. Среди множества лотов будет представлено издание поэмы «Война и Мир» Маяковского, который собственноручно подписал книгу для Лили Брик. Уникальный экземпляр оценивают в 790-850 тысяч рублей.

Тираж «Войны и Мира» отпечатали в 1919 году в Петрограде. На представленном аукционным домом лоте надпись: «ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.».

Всего торги включают в себя 314 лотов, среди которых анатомический атлас 1882 года, подписанный А. П. Чеховым (оценивается в 250-280 тысяч рублей), диск Владимира Высоцкого (предполагаемая стоимость 15-18 тыс. рублей), изданный в Южной Корее в 1992 году и подборка первых изданий лучших альбомов The Beatles (шесть альбомов оценивают от 15 тыс. до 38 тыс. рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на аукционе в Москве продали картину Марка Шагала за 10 млн рублей.