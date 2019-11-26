В России проживает 1 млн банкротов

В России проживает 1 млн банкротов
Фото: pixabay.com

Речь идет о заемщиках, которые имеют задолженность более 500 тысяч рублей и не выплачивают ее около трех месяцев.

Об этом стало известно 26 ноября. Обо всем говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй. В начале ноября текущего года в России проживало более 1 миллиона человек, которые не выплачивают крупный кредит на протяжении 90 дней. Количество должников увеличилось за последний год почти на пять процентов.

Уточняется, что банкротом можно назвать не каждого человека, а только тех, кто докажет финансовую несостоятельность. Для начала нужно обратиться в суд, а на тяжбы тоже нужны деньги. Поэтому только малое количество людей занимаются оформлением статуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская компания оплатила 3,5 млн рублей долга только после ареста имущества.

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