Прокуратура просит отклонить жалобу Голунова на бездействие СК

Прокурор попросила суд отклонить жалобу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.

Прокурор отметила, что жалоба несостоятельная, так как СК выполняет свои обязанности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Басманного суда.

При этом она добавила, что дело Голунова находится под грифом «секретно», поэтому знакомить его с материалами пока «нецелесообразно».

Ранее следствие отказалось предоставить Басманному суду материалы уголовного дела, по которому в июне 2019 года задерживали корреспондента издания Meduza Ивана Голунова. На заседании суда следователь сообщил, что оно полностью засекречено. Сам журналист пришел в суд в бронежилете и с охраной. СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование