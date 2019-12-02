В Петербурге после капремонта открыли 1-й Инженерный мост

После капитального ремонта для машин и пешеходов открыли Инженерный мост через реку Мойку, работы на котором велись с июня.

Открытие состоялось в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Необходимость капитального ремонта была вызвана неудовлетворительным состоянием моста. Построенный в 1824-1825-х годах, он реставрировался лишь один раз, в 1950-е.

Подрядчиком выступила организация ООО «Матис». Помимо замены дорожного покрытия, компания отреставрировала перила и декор моста. Капитальный ремонт 1-го Инженерного моста обошелся в 35,1 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сквер между улицей Верности и проспектом Науки в Калининском районе Петербурга теперь официально носит имя в честь выдающегося петербуржца-физика Жореса Алферова.