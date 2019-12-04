В Приморском районе наледь на крышах будут сбивать с автовышки

В Приморском районе наледь на крышах будут сбивать с автовышки
Теперь сотрудники Жилкомсервиса №2 смогут справляться с наледью и снегом своими силами. Фото: www.gov.spb.ru

В ходе рабочей поездки по Приморскому району Александр Беглов ознакомился с системой работы автовышки, приобретённой Жилкомсервисом №2 для очистки крыш и карнизов от снега и льда.

Сегодня, 4 декабря, губернатор Санкт-Петербурга нанес рабочий визит в Приморский район. Градоначальник проинспектировал ход работ по нормализации температурно-влажностного режима в доме №25 по Приморскому проспекту. Там активно внедряется технология «холодный чердак».

Кроме того, Беглову продемонстрировали работу автовышки, с помощью которой крыши зданий можно безопасно чистить от снега и наледи. Она способна подниматься на 22 метра и подходит для круглогодичного использования. Кроме того, автовышка может пригодиться при аварийных ситуациях с балконами или фасадами домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор рассказал об итогах рабочей поездки в Хельсинки.

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