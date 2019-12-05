В Ленинградской области обнаружили более 100 останков бойцов РККА

На территории Ленинградской области были проведены поисковые работы. Было обнаружено и перезахоронено более 100 останков бойцов Великой Отечественной и Советско — Финляндской войны.

В поселке Каменка Ленинградской области при прокладке трубопровода было обнаружено более 5 братских захоронений военнослужащих РККА, предметы быта и оружия. Данное захоронение оказалось самым крупными из всех найденных. В настоящее время сотрудники поисковых отрядов и военнослужащие бригады пытаются найти родственников погибших.

В ходе поисковых работ проводятся мероприятия, связанные с увековечиванием памяти погибших защитников Отечества. Часть воинов была захоронена 30 ноября на мемориальном комплексе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что останки солдата из СССР были найдены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме на востоке Германии.