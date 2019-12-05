В деревне Клопицы пожарные наткнулись на обгоревшее тело во время тушения огня

В Волосовском районе Ленобласти правоохранителям поступило сообщение от диспетчера МЧС службы об обнаружении трупа при пожаре. Спасатели тушили огонь в частном доме в деревне Клопицы.
Все произошло в ночь на четверг, 5 декабря. Тело мужчины, с трудом подлежащее опознанию, обнаружили при тушении пожара. Сообщение от спасателей поступило в 00:35.
Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, погибший мужчина 1960 года рождения, он злоупотреблял алкоголем. Причина возгорания в доме остается неизвестной.
Отмечается, что летом настоящего года в нем уже случалось возгорание из-за электропроводки.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном дорожно-транспортном происшествии на Народного Ополчения. К месту аварии прибыли спасатели и реанимация.