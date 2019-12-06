Чиновников Петербурга хотят обязать отвечать на сообщения граждан в соцсетях

В правительстве Северной столицы внесли предложение обязать чиновников отвечать на сообщения жителей в социальных сетях. Такой законопроект был озвучен на заседании комитета по законодательству городского парламента, присутствующие его поддержали.

Заседание комитета состоялось в пятницу, 6 декабря. В ходе обсуждения депутаты предложили приравнять сообщения, поступающие чиновникам в социальных сетях, к официальным обращениям, но только в случае, если сообщение отправлено официальной странице какого-либо ведомства.

Кроме того, ответы чиновников предлагают разделить на два типа: открытые и конфиденциальные. Депутат Денис Четырбок, являющийся соавтором законопроекта, подчеркнул, что налаживать связь с петербуржцами чиновникам стоит уже сейчас.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга попросили внести изменения в законопроект о домашнем насилии.