В Шушарах откроется детское отделение городской поликлиники

В Шушарах появится детское отделение городской поликлиники №49 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Для обустройства детской поликлиники за счет средств федерального и регионального бюджетов выкупят два нежилых помещения общей стоимость 22 миллиона рублей. Об этом рассказали в пятницу, 6 декабря, в пресс-службе городской администрации. Площадь помещений составляет более 300 квадратных метров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Поликлиника будет располагаться в Вилеровском переулке, на первом этаже дома №8 литера А. Детей будут принимать как участковые врачи-педиатры, так и узкопрофильный специалисты. Кроме того, в поликлинике оборудуют процедурные и прививочные кабинеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение ближайших двух лет в Шушарах планируют возвести две поликлиники и семь образовательных учреждений.