Петербурженка рассказала о найденной в соке плесени

Петербурженка рассказала о найденной в соке плесени
Фото: скриншот Instagram

Ребенок женщины успел его выпить прежде чем гриб был найден.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем петербурженка рассказала в Instagram-аккаунте. Она выложила «сториз», в которой показала не самое аппетитное зрелище – в упаковке яблочного сока на самом дне образовалась плесень. Девушка уточнила, что купила его в «Ленте» и попросила подписчиков проверять содержимое баночек. Она также посетовала на то, что ее малыш успел выпить содержимое.

Напоминаем, что такое случается при воздействии размножающихся микроорганизмов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком. Пользователи принялись шутить, что это – небольшой кусочек лета в зимнем декабре. Другие же отметили, что в этом нет ничего страшного – значит, что горох настоящий, а не китайских.

инстаграм плесень сок
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