Петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком

Неприятный сюрприз испортил женщине аппетит – голова кузнечика отбила все желание есть горошек.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем женщина рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она купила банку зеленого горошка, а когда открыла ее увидела голову кузнечика.

Пользователи принялись шутить, что это – небольшой кусочек лета в зимнем декабре. Другие же отметили, что в этом нет ничего страшного – значит, что горох настоящий, а не китайских. Третья комментатор вспомнила, как открыла кукурузу, а там были гусеницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор не пропустил форель, тушёнку и сгущённое молоко из Белоруссии. Оказалось, что фактический номер автомобиля, перевозившего вез филе из Минска в Смоленск, не соответствует номеру, заявленному в транспортной накладной.