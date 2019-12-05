Петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком

Петербурженка нашла &#171;кусочек лета&#187; в банке с горошком
Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Неприятный сюрприз испортил женщине аппетит – голова кузнечика отбила все желание есть горошек.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем женщина рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она купила банку зеленого горошка, а когда открыла ее увидела голову кузнечика.

Пользователи принялись шутить, что это – небольшой кусочек лета в зимнем декабре. Другие же отметили, что в этом нет ничего страшного – значит, что горох настоящий, а не китайских. Третья комментатор вспомнила, как открыла кукурузу, а там были гусеницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор не пропустил форель, тушёнку и сгущённое молоко из Белоруссии. Оказалось, что фактический номер автомобиля, перевозившего вез филе из Минска в Смоленск, не соответствует номеру, заявленному в транспортной накладной.

банка кузнечик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко
Уровень воды в Неве поднялся на метр, дамбу не закрывают
Петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком
Тополя на Грибоедова, которым грозит вырубка, снова оградили
Медведев рассказал, как встретит Новый год: «Буду слушать выступление президента»
Блокадную булочную на Каменноостровском закрывают
Медведев рассказал о проведении дискотек
Петербуржец разыскивают ушастую сову