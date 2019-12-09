Четверть российских компаний готовы повысить зарплаты сотрудникам

Четверть российских компаний готовы повысить зарплаты сотрудникам
Рост зарплат.Фото: pixabay

Число компаний, которые готовы увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году, выросло до 25%. Эксперты считают, что это сделано из-за возросшей конкуренции на лучшие кадры.

36% человек не ждут повышения зарплаты даже в виде индексации на уровень инфляции и в новом году. 19% респондентов рассчитывают на повышение.

«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— рассказал о проведённом исследовании замгендиректор «Работа.ру».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о городах России с самыми высокие зарплаты. В тройке лидеров — Москва, Южно-Сахалинск и Салехард.

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