Петербуржец хранил дома 7 кг пороха и почти 100 патронов

Правоохранители обнаружили более 7 кг взрывчатой смеси и 95 патронов. Фото: pixabay

Правоохранители обнаружили более 7 кг взрывчатой смеси и 95 патронов. Фото: pixabay

Петербургские сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Под статью 222 УК РФ проходит попал местный житель, у которого дома обнаружили порох и патроны.

Накануне, 12 декабря, производство было начато следственным управлением ФСБ России. Сотрудники провели обыски в квартирах по месту регистрации и проживания 56-летнего подозреваемого. В последней правоохранители обнаружили более 7 кг взрывчатой смеси и 95 патронов. Остальные боеприпасы находились по другому адресу.

Найденное изъяли и направили на экспертизу, передает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, процессуальное решение и мера пресечения в отношении подозреваемого будут назначены после получения результатов экспертиз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «заминированные» суды вернулись к работе. Петербургские сотрудники приступили к своим обязанностям.