Новогодняя ночь в Петербурге будет теплой

Новогодняя ночь в Петербурге будет теплой
Однако Колесов подчеркнул, что говорить о точных прогнозах пока рано. Фото: pixabay.com

Скорее всего, к 31 декабря погода в Северной столице мало изменится, по-прежнему останется плюсовая температура и высокая влажность.

О прогнозах синоптиков рассказал главный метеоролог Петербурга Александр Колесов, в пятницу, 20 декабря. Несмотря на то, что точно предсказать погоду на новогоднюю ночь пока трудно, синоптики с уверенностью заявляют, что в ближайшее время резкого похолодания, как и снега, не предвидится.

Грядущие несколько дней обещают лишь дожди и стабильную плюсовую температуру от +1 до +5 градусов. Стоит отметить, что метеорологи не прогнозируют природных катаклизмов, сродни урагану, прошедшему в Петербурге и области ночью 19 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штормовой ветер за сутки повалил почти 750 деревьев в Ленинградской области. Порывы достигали 30 метров в секунду.

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