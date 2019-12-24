ФАС Петербурга выявило «праздничный картель» в Курортном районе

Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило так называемый «праздничный картель» в Курортном районе.

ФАС установила, что сговор вступили четыре компании («РуссЛайн», «Емек-Рус», «СК Радо», «Маркиткарт Раша»), а также несколько индивидуальных предпринимателей. Они заключили соглашение на 41 закупке на общую сумму свыше 65 млн рублей в сфере проведения праздничных мероприятий.

При этом максимальные цены контрактов были занижены в большинстве аукционов примерно на 2%. При появлении других участников, не связанных с картелем — до 43%. При участии в торгах организации использовали один ip-адрес. Дело планируется передать полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очередной картель на рынке социального питания раскрыла антимонопольная служба Северной столицы. На этот раз в Колпино. Участниками преступного сговора являлись восемь компаний и местные чиновники. За время своей деятельности они успели получить около 500 миллионов рублей.