Швеция, защищаясь от России, увеличила расходы на армию

Швеция, защищаясь от России, увеличила расходы на армию
Фото: pixabay

Министр обороны отмечает, что страна-сосед не представляет прямой угрозы, но лишняя осторожность не повредит.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает портал «ИноСМИ», ссылаясь на заявление министра обороны королевства Петера Хультквиста. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост военного бюджета и это непроста. Дело в том, что Швеция переживает за свою целостность и хочет быть готова к агрессивным действиям России.

Правительство страны обратило внимание на вложения соседа в вооружённые силы и присутствие на территории Балтийского моря и приняло решение увеличения расходов на армию. В Дании к такому заявлению отнеслись скептически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МИД Швеции считает, что россияне боятся ехать в страну. Анн Линде предположила, что страхи связаны с дезинформацией.

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