Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев уходящего года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

Она также отметила, что удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности — 4,8 на тысячу родившихся живыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Минздрава считает, что для повышения показателей нужно заниматься профилактикой болезней. За последние 7 месяцев средняя продолжительность жизни женщин подросла до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5 лет, сообщила Скворцова на ВЭФ 4 сентября во Владивостоке. Скворцова считает, что темп роста средней длины жизни превышает показатели во всем мире.