Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России

Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев уходящего года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

Она также отметила, что удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности — 4,8 на тысячу родившихся живыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Минздрава считает, что для повышения показателей нужно заниматься профилактикой болезней. За последние 7 месяцев средняя продолжительность жизни женщин подросла до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5 лет, сообщила Скворцова на ВЭФ 4 сентября во Владивостоке. Скворцова считает, что темп роста средней длины жизни превышает показатели во всем мире.

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