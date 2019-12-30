Стало известно, что россияне хотели бы попросить у Деда Мороза

Россияне рассказали о том, что бы они хотели получить от Деда Мороза на Новый год в качестве подарка.

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснилось, что 34% опрошенных лучшим подарком на Новый год считают здоровье себе и близким.

Согласно опросу, 9% россиян попросили бы у Деда Мороза денег, 6% респондентов — счастья себе и близким. Мира во всем мире хотело бы также 6% респондентов. 5% опрошенных хотели бы получить квартиру в качестве подарка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сувениры и игрушки возглавили список нежелательных подарков на Новый год. Среди электроники самым нежелательным устройством для россиян стала электробритва. Согласно данным исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, порядка 52% граждан признались, что не хотели бы найти под новогодней елкой мягкую игрушку, 49% жителей расстроят весы, мыло (48%) и календарь (42%).