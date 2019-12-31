В Петербурге выбрали поставщика 55 троллейбусов за 1,3 млн рублей

В Петербурге выбрали поставщика 55 троллейбусов за 1,3 млн рублей
Троллейбус. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский «Горэлектротранс» подвел итоги двух аукционов на закупку троллейбусов особо большого класса и составов с увеличенным ходом. Всего предприятие закупит 35 троллейбусов за 1,304 млн рублей.

Согласно данным с сайта госзакупок, контракт на 613 млн рублей был подписан с единственным участником аукциона — компанией «Промагролизинг-центр», которая снизила стоимость на 5%. Второй аукцион на поставку 35 троллейбусов с увеличенным ходом выиграл «Сбербанк-лизинг», снизивший начальную цену до 691 млн рублей.

При этом поставщик для закупки 87 троллейбусов так и не был найден. Закупку пришлось отменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горэлектротранс» снова отменил закупку троллейбусов.

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