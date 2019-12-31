На Коломяжском «Газель» подбила автобус

ДТП на Коломяжском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Коломяжском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром 31 января на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Королева произошло ДТП с участием «Газели» и автобуса.

На место происшествия уже прибыли службы.

Как сообщили очевидцы, «Газель» подбила автобус при движении в одном направлении.

«Въехал он а рейсовый автобус 184 маршрута второго автобусного парка», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.