Иномарка «поскользнулась» и влетела в столб на Свердловской набережной

В Петербурге на Свердловской набережной произошло ДТП – иномарка влетела в мачту освещения. Машина серьезно пострадала.

Авария случилась сегодня утром, 31 декабря, рядом с заправкой. На опубликованных кадрах видно, что машину развернуло, после чего она влетела в столб.

«Поскользнулся и намотался на мачту», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием «ГАЗели» и автобуса в одной из группе соцсети «ВКонтатке».