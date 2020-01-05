Правительство Петербурга наградило призеров чемпионата «Абилимпикс»

Победители и призеры национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» получили премии властей Северной столицы.

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе Смольного. Соревнования пятого ежегодного чемпионата «Абилимпикс» проходили в городе на Неве с 20 по 22 ноября прошлого года.

Двадцать два участника-петербуржца завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, что в пять раз больше, чем в 2017 году. Таким образом, в общем зачете 85 субъектов РФ, участвующих в конкурсе, Петербург занял 10 строчку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области накануне Нового года состоялось награждение местных жителей и петербуржцев за трудовые успехи.