В Петербурге после Нового года начали просыпаться бабочки

Петербуржцы после Нового года обнаружили бабочек. Очевидцы опубликовали фото-подтверждение в Сети, отметив, что с климатом происходят невероятные изменения.

По словам пользователей социальной сети «ВКонтакте», бабочек в городе все больше, скоро могут проснуться и комары.

«5 января. Уже не смешно», — написал автор записи в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что новогодние елки после праздника начали превращать в щепки. Деревья в Петербурге везут на переработку.