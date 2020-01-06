Митрополит Варсонофий проведет божественную литургию в Казанском соборе

Утреннюю и божественную литургию в 23 часа в Казанском соборе проведет митрополит Варсонофий. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Утреннюю и божественную литургию в 23 часа в Казанском соборе проведет митрополит Варсонофий. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит божественную литургию в Рождество в Казанском соборе. Собор откроет свои двери в 8:30.

Завтра, 7 января, митрополит Варсонофий проведет утреннюю и божественную литургию.

Как сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви, во вторник в пять часов вечера в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры митрополит совершит великую вечерню.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об удивительной находке петербуржцев. Жители заметили в январе проснувшуюся бабочку. Горожане шокированы такой находкой. Фотографии появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».