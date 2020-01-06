На Лахтинском сотрудники ГИБДД остановили машину с наркотиками

Стражи порядка остановили автомобиль, чтобы проверить документы у водителя. Однако дело закончилось гораздо более серьезно: в салоне нашли марихуану.

Инцидент произошел 4 января, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. В общей сложности, сотрудники правопорядка изъяли у преступников 70 грамм запрещенного вещества. Как пишут в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», марихуана «была распихана по всему авто».

Водителем подозрительного Mitsubishi ASX оказался 35-летний мужчина, который, вероятно, не преминул воспользоваться товаром, находившимся в салоне иномарки. После того как он вышел, внимание сотрудника ГИБДД привлек пакетик с растительным веществом, находящийся в машине. После проведения обыска и значительного «улова», преступников доставили в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо хулиганов в Петербурге ограбили таксиста.