В утреннем пожаре в Ломоносове погиб мужчина

Пожарные оперативно справились с огнем, однако спасать мужчину уже было поздно. Фото: Baltphoto

Пожарные оперативно справились с огнем, однако спасать мужчину уже было поздно. Фото: Baltphoto

В пожаре, произошедшем утром понедельника в городе Ломоносов Петродворцового района Северной столицы, погиб человек.

О трагическом происшествии 6 января сообщили в пресс-службе управления МЧС по Петербургу и области. Возгорание произошло в квартире на первом этаже одного из домов по Иликовскому проспекту в Ломоносове. Эпицентром стала комната в 12 квадратных метров.

Огонь уничтожил половину помещения, а также унес человеческую жизнь. На данный момент спасатели и полиция работают на месте происшествия, устанавливая личность погибшего, а также обстоятельства возгорания. Кроме того, во время пожара из здания пришлось эвакуировать семь человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подсобке одного из заведений в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать 50 человек.