СКА и «Спартак» бьются за победу в Москве

СКА и &#171;Спартак&#187; бьются за победу в Москве
Состав на игру. Фото: twitter.com

Хоккейная команда из Петербурга СКА начала гостевой матч в рамках чемпионата КХЛ. Петербуржцы сыграют против столичного «Спартака».

Игра началась во вторник, 7 января, в 17 часов по московскому времени. Спортсмены встретились на площадке «ЦСКА-Арена» в столице.

До начала встречи в Twitter-аккаунте СКА появился состав на игру. По всей видимости, главный тренер клуба Алексей Кудашов не стал менять состав, который выступил во время последнего матча команды в Минске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что матч СКА и «Динамо» побил рекорды по посещаемости за прошлый год.

"Спартак" ска хоккеист
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА и «Спартак» бьются за победу в Москве
В Тихвине 12 спасателей тушили пожар в квартире
Петербуржцы заметили за окном снегирей на Шуваловском проспекте
Ребенок на Mazda промчался по улице Кораблестроителей
Медики перечислили признаки того, что у человека нет рака
Друг Павленко рассказал о последних днях жизни онколога
Следователи выяснили, что стало причиной пожара в Старицах, в результате ...
«ГАЗель» опрокинулась в селе Рождествено, водитель ушел греться