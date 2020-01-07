СКА и «Спартак» бьются за победу в Москве

Хоккейная команда из Петербурга СКА начала гостевой матч в рамках чемпионата КХЛ. Петербуржцы сыграют против столичного «Спартака».

Игра началась во вторник, 7 января, в 17 часов по московскому времени. Спортсмены встретились на площадке «ЦСКА-Арена» в столице.

До начала встречи в Twitter-аккаунте СКА появился состав на игру. По всей видимости, главный тренер клуба Алексей Кудашов не стал менять состав, который выступил во время последнего матча команды в Минске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что матч СКА и «Динамо» побил рекорды по посещаемости за прошлый год.