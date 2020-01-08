«Все хорошо». Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США

«Все хорошо». Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что после атаки Ирана на военные объекты США в Ираке «все хорошо».

«Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» — написал Трамп в Twitter.

Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

В Белом Доме США сообщили, что проинформированы о произошедшем. Президент Дональд Трамп также «внимательно следит за ситуации».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

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