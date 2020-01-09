Емкость с сероводородом течет во Фрунзенском районе

Емкость с сероводородом течет во Фрунзенском районе
Следственные органы устанавливают, почему родители не усмотрели за ребенком. Фото: Baltphoto
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. Все случилось 9 января.
Очевидцы сообщили о присутствии в воздухе резкого запаха на железнодорожной станции Сортировочная-Московская. Оказалось, что течёт ёмкость с сероводородом. Об этом сообщили в экстренных службах 78.ru.

На место ЧП выехала поисково-спасательная служба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.

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Емкость с сероводородом течет во Фрунзенском районе
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