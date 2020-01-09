В Петербурге прошла волна эвакуаций судов

«Минеры» напомнили о себе после новогодних каникул. В первый день после выходных в районные суды Петербурга утром вновь стали поступать письма с угрозами взрыва.

Кроме того, злоумышленники «заминировали» магазины «Магнит», «Пятерочка», несколько роддомов и метро.

Эвакуация прошла в Красногвардейском, Куйбышевском, Василеостровском, Петродворцовом, Дзержинском, Сестрорецком, Колпинском, Октябрьском и Петроградском районных судах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. «Наши «старые друзья» поздравляют всех с началом нового рабочего года!», — говорится в сообщении.

Волна эвакуаций судов в Петербурге началась в конце ноября прошлого года. За это время специалисты не нашли в зданиях ни одного опасного или подозрительного предмета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.