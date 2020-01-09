Житель Ленобласти сгорел в собственной постели

Пожарные оперативно справились с огнем, однако спасать мужчину уже было поздно. Фото: Baltphoto

Пожарные оперативно справились с огнем, однако спасать мужчину уже было поздно. Фото: Baltphoto

Утром в четверг, 9 января, в Бокситогорском районе Ленинградской области произошел пожар в одноэтажном доме. Жертвой пожара стал один человек.

Как сообщает 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас», экстренные службы получили сообщение о возгорании в доме по улице Комсомольской в поселке Ефимовский в шесть утра. В одноэтажном здании площадью 72 квадратных метра проживало две семьи. Огонь уничтожил комнату площадью 18 «квадратов».

На месте работали спасатели с использованием двух автоцистерн. Спустя 40 минут после сообщения о пожаре на пепелище был найден труп мужчины. Он лежал в кровати. Предполагается, что останки принадлежат хозяину квартиры.

На месте происшествия работают дознаватели. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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