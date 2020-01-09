Школьница из Омска зарезала мать, которая застала ее в постели с парнем

Правоохранительные органы Омской области возбудили уголовное дело против несовершеннолетней девушки, зарезавшей вместе с другом свою мать.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области, все произошло в ночь с 30 на 31 декабря в Омске. Мать девушки-подростка застала свою дочь в постели с ее парнем, что повлекло конфликт между родителем и подростками.

Молодой человек девушки вооружился ножом и несколько раз ударил женщину, а девочка в это время колотила мать молотком и также наносила удары ножом, сообщают следователи.

Потерпевшей удалось дозвониться до подруги, которая вызвала бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали, однако, несмотря на старания врачей, она скончалась в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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