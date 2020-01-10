Жительница Тихвина получила полгода «условки» за три удара ногой

В Тихвине суд приговорил местную жительницу к шести месяцам лишения свободы условно за нападение на сотрудника полиции.

Как сообщает областная прокуратура, правоохранители установили, что 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в местную больницу для прохождения медосвидетельствования. Ей грозил штраф за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

После этого женщина несколько раз ударила ногой одного из полицейских, сопровождавших ее в больницу. Тем самым она причинила ему физическую боль, а на его ноге появились кровоподтеки.

В результате произошедшего против женщины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Женщину признали виновной, приговорили к условному сроку и обязали один раз в меся посещать специализированный госорган для ежемесячной регистрации.

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