В Кронштадте заработало освещение в квартале на Флотской

В Кронштадте заработало освещение в квартале на Флотской
Осветительные установки разместили на 182 опорах. Фото: pixabay

Сотрудники ГБУ «Ленсвет» Петербурга подали напряжение на светодиодные светильники в квартале Кронштадта, ограниченного улицами Флотской, Карла Маркса, Советской и Рошаля.

В 2019 году в этом квартале произвели установку почти 250 светодиодных светильников и дюжины прожекторов, общая мощность которых составляет 15,4 кВт. Благодаря светодиодным технологиям в квартале стало светлее, а на электроэнергии начали экономить.

Осветительные установки разместили на 182 опорах. Теперь освещение есть на детских и спортивных площадках в границах квартала, добавили в пресс-службе «Ленсвета».

Заказчиком работ выступило петербургское ГКУ «Управление заказчика». Подключение реализовал «Ленсвет».

В этом году в Кронштадте также построят наружное освещение на участке Манежного переулка от Красной улицы до Коммунистической улицы, и реконструируют освещение по Советской улице, на территориях скверов А.С. Попова, Подводников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпино.

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