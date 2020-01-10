В Кронштадте заработало освещение в квартале на Флотской

Сотрудники ГБУ «Ленсвет» Петербурга подали напряжение на светодиодные светильники в квартале Кронштадта, ограниченного улицами Флотской, Карла Маркса, Советской и Рошаля.

В 2019 году в этом квартале произвели установку почти 250 светодиодных светильников и дюжины прожекторов, общая мощность которых составляет 15,4 кВт. Благодаря светодиодным технологиям в квартале стало светлее, а на электроэнергии начали экономить.

Осветительные установки разместили на 182 опорах. Теперь освещение есть на детских и спортивных площадках в границах квартала, добавили в пресс-службе «Ленсвета».

Заказчиком работ выступило петербургское ГКУ «Управление заказчика». Подключение реализовал «Ленсвет».

В этом году в Кронштадте также построят наружное освещение на участке Манежного переулка от Красной улицы до Коммунистической улицы, и реконструируют освещение по Советской улице, на территориях скверов А.С. Попова, Подводников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпино.