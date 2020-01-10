Спасателям пришлось ломать дверь в квартиру для спасения человека в Ленобласти

Спасателям пришлось ломать дверь в квартиру для спасения человека в Ленобласти
На месте работали сотрудники МЧС. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели выломали дверь в квартиру женщины, которая долгое время не выходила на связь.

Как сообщили в ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское, экстренная служба получила сигнал в девять часов вечера. Спасатели решили выламывать дверь, поскольку находящаяся в ней женщина не отвечала на звонки и не реагировала на стук в дверь.

Проникнув в квартиру, они обнаружили пропавшую. Хозяйке квартиры вызвали бригаду скорой помощи и передали врачам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели подвели итоги работы в новогодние праздники в Петербурге.

ленобласть лупполово мчс спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский допустил версию о попадании ракеты в самолет в Иране
Петербургским психологом найдена связь между интеллектом и увлеченностью мемами
Владелец франшизы Spar на Северо-Западе рассказал о планах после закрытия сети
Спасателям пришлось ломать дверь в квартиру для спасения человека в Ленобласти
Владелец Fix Price и «Небоход-Медиа» примирились после иска на 1 млн
Причиной отмены запуска «Лужных стрел» стало отсутствие снега
Водитель Toyota погиб после ДТП с фурой на Софийской
Тело пенсионерки с раной на шее нашли в квартире в Волхове