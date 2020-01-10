Спасателям пришлось ломать дверь в квартиру для спасения человека в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели выломали дверь в квартиру женщины, которая долгое время не выходила на связь.
Как сообщили в ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское, экстренная служба получила сигнал в девять часов вечера. Спасатели решили выламывать дверь, поскольку находящаяся в ней женщина не отвечала на звонки и не реагировала на стук в дверь.
Проникнув в квартиру, они обнаружили пропавшую. Хозяйке квартиры вызвали бригаду скорой помощи и передали врачам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели подвели итоги работы в новогодние праздники в Петербурге.