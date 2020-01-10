В Пулково подвели итоги новогодних праздников

За время новогодних праздников, с 25 декабря по 8 января, петербургская воздушная гавань Пулково обслужила свыше 758 тысяч пассажиров. Годом ранее этот показатель был на 7% ниже.

Как сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в этот период пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а на международных линиях — на 5%.

Больше всего пассажиров побывало в Пулково 28 декабря 2019 года — аэропорт обслужил почти 57 тысяч человек.

Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Калининград, Сочи, Новосибирск и Архангельск, а среди зарубежных — Минск, Прага, Рига, Хельсинки и Париж.

Наиболее популярным дальнемагистральным направлением в праздники стал Дубай. Пассажиропоток в столицу ОАЭ увеличился на 30%.

Лидерами по динамике объема перевозок среди отечественных авиакомпаний стали «Победа», Nordwind, S7 Airlines, «ИрАэро» и «Нордавиа», а среди иностранных — Finnair, «Белавиа», airBaltic, «Эмирейтс» и Sichuan Airlines.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь самолетов вылетят из Пулково с задержкой.