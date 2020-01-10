Четверть петербуржцев хотят переехать за границу

Четверть петербуржцев хотят переехать за границу
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Почти половина жителей Северной столицы (44%)ответили в рамках опроса, то за последнее десятилетие стало сложнее искать работу, согласно данным опроса компании HeadHunter.

Онлайн-опрос. проводившийся в декабре минувшего года, показал что 43% горожан намерены сменить профессию в ближайшие 10 лет, а каждый четвертый опрошенный ответил, что за это время их профессия и вовсе исчезнет.

Почти половина жителей города на Неве готова сменить место работы. Помимо этого, более четверти (27%) работников хотят сменить место жительства на другую страну, а еще 7% не против переехать в другой российский регион.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, где петербуржцы проводят время с близкими в праздники.

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