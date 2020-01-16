Зеленский снизил возраст призыва в армию

Теперь призывать в ВС будут не с 20, а с 18 лет.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщается в указе президента Украины Владимира Зеленского, который опубликован на его сайте. В тексте сказано, что теперь в армию будут призывать не с 20 лет, а с 18.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу»,

— говорится на сайте.

Напоминаем, что в 2018 году в Украине отправилось служить рекордно низкое количество призывников. Вполне возможно, что решение Зеленского этим результатом и продиктовано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Швеция, защищаясь от России, увеличила расходы на армию.