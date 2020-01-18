Жителей Ленобласти ожидают дождливые и скользкие выходные

Суббота выдастся прохладной и ветреной.

О погоде на 18 января рассказали в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. В эту субботу в регионе максимальная температура воздуха составит плюс пять градусов, а минимальная – минус два градуса. При этом ожидаются небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега, которые сопроводят порывы ветра до 11 метров в секунду. На дорогах из-за ночных морозов образуется гололедица, так что автомобилистам стоит быть осторожнее, а пешеходам – не менее внимательными.

Напоминаем, что текущий январь выдался рекордно теплым и в Ленобласти, и в Санкт-Петербурге. Тем не менее, морозы обещают уже в 20-х числах, а снег должен покрыть землю уже в конце месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург почти установил очередной температурный рекорд. В пятницу, 17 января, в Северной столице вновь наблюдается аномальная температура. В течение дня воздух погрелся до +4,8 градусов тепла.