Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России

Придет ли в центральные регионы настоящая зима или похолодание, как и прежде, продержится лишь несколько дней, - неизвестно. Фото: pixabay.com

Придет ли в центральные регионы настоящая зима или похолодание, как и прежде, продержится лишь несколько дней, - неизвестно. Фото: pixabay.com

На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.

В течение рабочей недели температура по-прежнему будет рекордно плюсовой и дождливой. В среднем воздух прогреется до +4 градусов. Похолодание начнется в четверг, 23 января, сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.

С четверга по воскресенье, 26 января, «ударят морозы»: температура станет минусовой и в течение дня будет варьироваться в пределах -1…-6. Также ожидается небольшой снег 23, 24 и 26 января. Однако, надолго ли в центральную Россию пришли холода, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выходные в Ленинградской области ожидаются дождливыми, с плюсовой температурой днем. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.